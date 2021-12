Presos em SP que atuavam na BA são levados a presídio de segurança máxima

Os dois suspeitos de liderar uma quadrilha com atuações em Salvador, na região metropolitana e interior da Bahia, foram levados para o Presídio de Segurança Máxima de Serrinha. A informação foi divulgada no final da manhã deste sábado, 28, pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Eles ficarão em regimes diferenciados.

Cléber Santos da Silva, conhecido como 'Keu', e Edson Silva de Santana, o 'Jegue', foram apresentados nesta sexta-feira, 27, depois de serem localizados em um condomínio de luxo, no bairro do Morumbi, em São Paulo. A dupla é apontada pela polícia como responsável pela distribuição de drogas e armas para outros suspeitos que atuavam na Bahia.

Na tentativa de não ser localizado, Kel usava documentos falsos com o nome de Tiago e estava de casamento marcado para o dia 5 de maio. Durante o cumprimento dos mandados de prisão, busca e apreensão, os policiais encontraram no apartamento dele convites e a lista de convidados do evento.

A dupla e mais 11 pessoas foram presas durante a megaoperação Cangalha, realizada pela Polícia Civil da Bahia, que abrangeu as cidades de Salvador, Simões Filho, São Sebastião do Passé, além de São Paulo e Aracaju. Com o grupo, foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9mm, uma pistola calibre 9mm, documentos falsos, quatro veículos (BMW, Elantra, HB20 e um Vitara)

