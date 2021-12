Presos agridem suspeito de estuprar adolescente

Um homem suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos foi espancado por presos custodiados no presídio do município de Ituaçu, a 538km de Salvador. "Se é estuprador vamos queimar, tem que matar então", gritava um dos detentos. A agressão foi filmada, e o vídeo, publicado no Youtube.

"Pra matar não, então vamos desmaiar ele. Do pescoço pra baixo então pode dar um sacola nele", disse outro. O preso foi transferido para Brumado, a 552km de Salvador. Segundo o delegado Rafael Araújo, em entrevista ao site Brumado Notícias, os presos estão sendo ouvidos e o caso é apurado pelo corpo administrativo da delegacia.

Confira o vídeo (contém cenas fortes):

