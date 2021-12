Preso vereador suspeito de agredir e roubar arma de policial

Foi preso na tarde desta quarta-feira, 22, um vereador suspeito de agredir e roubar a arma de um policial militar na cidade de Rio do Pires (distante a 750 km de Salvador). Segundo informações da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar, Osvaldo Borges do Nascimento (PT), conhecido como Noga, foi capturado em cumprimento a um mandado de prisão, decretado pelo juiz do município vizinho de Paramirim.

De acordo com a polícia, o edil teria agredido o agente e roubado a arma em uma discussão após o PM pedir para que ele abaixasse o som do carro, cujo barulho foi denunciado por moradores, no último dia 18 de maio. A polícia informou que o vereador ofendeu o policial e acabou recebendo voz de prisão. Um irmão do edil também teria se envolvido na briga.

Conforme a polícia, Noga foi encaminhado para a delegacia de Paramirim, onde deverá prestar depoimento. A reportagem tentou contato com o vereador, mas não obteve êxito.

