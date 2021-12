Preso trio suspeito de matar homem em Morro do Chapéu

Suspeitos de matar a tiros Jadson Pereira Santos Cruz, o 'Piriri', em Morro do chapéu (distante a 393km de Salvador), Guilherme Costa Silva, Rafael Miranda de Souza, e Mariel de Jesus Bezerra, foram presos na sexta-feira, 24, por investigadores da Delegacia Territorial (DT) do município, informou a Polícia Civil nesta segunda, 27.

Jadson Pereira foi assassinado, no dia 11 de novembro do ano passado, por ter furtado um botijão de gás da casa de Guilherme Costa. Em depoimento à delegada Lúcia Maria Jansen, o trio confessou o crime.

Guilherme Costa e Rafael Miranda, apontados pela polícia por envolvimento no tráfico de drogas, também disseram serem os responsáveis pela morte de Clériston Fernandes da Silva, o 'Juninha', praticado no dia 10 de janeiro, durante uma briga num bar, em Morro do Chapéu.

Já com passagem pela polícia por tráfico, Rafael é investigado ainda pela assassinato de Erivelton Santos Silva, há dois anos, na cidade de João Dourado. Rafael, Guilherme e Mariel estão custodiados na carceragem da DT/Morro do Chapéu, onde permanecerão à disposição da Justiça.

adblock ativo