Preso trio suspeito de matar ex-prefeito baiano e políticos de outros estados

Três suspeitos de integrarem uma quadrilha responsável por homicídios de políticos nos estados da Bahia, Sergipe e Pernambuco foram presos, nesta sexta-feira, 22, na cidade baiana de Pedro Alexandre (distante a 355 km de Salvador). A informação foi divulgada neste sábado, 23 pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Um dos criminosos morreu na ação.

Ainda segundo a SSP, o grupo é investigado pela morte do ex-prefeito do município de Pedro Alexandre, Petrônio Gomes, e da tentativa de homicídio contra o vice-prefeito Tonho de Zezinho, que teve o carro alvejado por mais de 60 tiros. Zezinho teria reconhecido os autores.

Não há informações sobre a motivação do homicídio contra o prefeito e tentativa contra o vice.

Em Sergipe, eles são apontados como autores do homicídio do presidente da Câmara do Município de Carira, Jailton Martins de Carvalho, conhecido como Jailton do Preá e do assassinato do ex-vereador Claudeir dos Santos, conhecido como Pinho de Santa Rosa, morto em março deste ano, na cidade de Poço Redondo.

Eles também cometeram crimes em Pernambuco, que não foram detalhados pela SSP da Bahia.

Segundo o órgão, os presos foram identificados como Cleciano Vieira Santos, 34 anos, Adomarco Silva Souza, 37, e Adagilson Nunes de Jesus, 48. Já Úilson Gonçalves de Souza foi baleado ao reagir à aborgadem policial. Com eles, foram encontrados um fuzil AR15, uma espingarda calibre 12 e duas pistolas.

adblock ativo