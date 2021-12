Preso traficante suspeito de matar comparsas na Bahia

O traficante Sílvio Romero Cirino, de 36 anos, apontado como autor de um duplo homicídio na cidade de Paulo Afonso (distante a 507 km de Salvador), no dia 18 de outubro, foi preso, informou, nesta sexta-feira, 25, a Polícia Civil.

Segundo a polícia, Cirino é o responsável pelos disparos que mataram Rubens Vieira do Nascimento Silva, 32, e Ruan Carlos Gomes da Silva, 24. Ele foi capturado na quarta, 23, por uma guarnição da Polícia Militar.

Investigado e identificado pela equipe da delegada Lígia Nunes, plantonista da Delegacia Territorial (DT) de Paulo Afonso, Cirino foi reconhecido pelos policiais militares, que deram voz de prisão. A prisão preventiva dele já foi solicitada à Justiça.

O suspeito é natural de Afogados de Ingazeira, em Pernambuco, e, de acordo com os investigadores, contratou as duas vítimas para transportarem uma carga de maconha para Sergipe. No entanto, a carga não chegou ao destino combinado. Segundo a polícia, Rubens e Ruan, na ocasião, disseram a Cirino que haviam sido presos e que não tinham condições de ressarcir o prejuízo imediatamente.

Depois de liberada da prisão em Sergipe, a dupla retornou a Paulo Afonso. Cirino passou a cobrar o prejuízo que teve com a não entrega da carga. Depois, conforme a polícia, decidiu matar os dois comparsas. O traficante está custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.

