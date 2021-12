Preso traficante que escondia 114 pedras de crack em casa

O traficante Alessandro Silva de Jesus, 32, armazenava, em sua residência, 114 pedras de crack e 18 'dolões' de maconha, já embalados, além de quatro pedras grandes de cocaína e ácido bórico, usado no refino da cocaína.

Alessandro foi preso pelos investigadores da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), de Feira de Santana, na quinta-feira, 5, com uma pedra grande de crack, na Rua Marechal Deodoro, Centro, após denúncias encaminhadas à unidade de que ele estava vendendo drogas naquele local. Alessandro foi conduzido à DTE/Feira.

O criminoso, que já responde a processo por tráfico de drogas, foi autuado novamente pelo mesmo motivo por Matheus Souza, delegado titular, permanecendo custodiado na unidade à disposição da Justiça.

Quintal de casa

As traficantes Vanessa Moreira dos Santos e Clécia Borges da Silva, 24, possuiam 196 buchas de maconha embaladas em papel alumínio, uma faca e material para embalar a droga no quintal da casa em que moravam, na Rua Itororó, em Feira de Santana. Reincidentes, elas foram autuadas em flagrante enquanto traficavam maconha no imóvel em que moravam, na quarta-feira, 4.

Vanessa e Clécia já se encontram custodiadas na DTE/Feira.

