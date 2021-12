Preso traficante que cultivava maconha dentro de casa

Samuel Brandão Moraes, de 26 anos, foi preso na última segunda-feira, 2, em sua própria residência na zona rural da cidade de Ibicoara, a 570 km de Salvador. Investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Ibicoara apreenderam, na casa de Samuel, nove pés de maconha, com mais de um metro e trinta centÍmetros de altura cada.

Segundo a polícia, as plantas eram cultivadas no interior do imóvel e tinham suas raízes envolvidas por um saco plástico, que funcionava como um vaso. Um cigarro e uma trouxinha de maconha, além de R$ 116, em espécie, também foram apreendidos.

De acordo com o delegado Alex Wendel Pereira, titular da DT/Ibicoara, a prisão de Samuel permitiu à polícia solucionar um roubo ao posto de combustíveis 'Dois Irmãos', ocorrido em 18 de janeiro, na cidade. O traficante revelou que atacou o posto na companhia de um adolescente de 17 anos e, na ocasião, usou uma arma de brinquedo e um facão, rendendo os empregados do posto e roubando a quantia de R$ 500. O garoto está sendo procurado.

Autuado em flagrante por tráfico de drogas, Samuel foi indiciado também por roubo e corrupção de menores. Ele está custodiado na carceragem da DT/Barra da Estiva, à disposição da Justiça. O delegado Alex Wendel vai pedir à Justiça a apreensão e internamento provisório do adolescente que participou do assalto.

