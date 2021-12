Preso tem olhos perfurados e morre dentro do complexo policial de Barreiras

O corpo de Wiliam Santos Moreira, 33 anos, foi encontrado com sinais de crueldade por volta das 9h desta manhã de segunda-feira, 8, dentro do complexo policial de Barreiras, no Extremo Oeste da Bahia. A vítima estava com diversas perfurações pelo corpo e com os olhos furados.

Segundo o blog do Sigi Vilares, além das perfurações ele tinha um objeto enfiado no nariz que aparentava ser um lápis. Wiliam estava também com a boca amarrada. O corpo da vítima foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE tentou entrar em contato com a 1º Delegacia Territorial de Barreiras, que é responsável pela carceragem, mas não obteve sucesso.

Detento foi encontrado também com a boca amarrada (Foto: Reprodução | Blog do Sigi Vilares)

