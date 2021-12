Preso suspeito envolvido em assalto a banco em Irecê

Baleado por policiais militares quando tentou roubar uma agência bancária em Irecê, há três dias, James Cleido Mourato de Matos foi capturado na tarde desta quarta-feira, 22, em Muquém do São Francisco (a 699 km de Salvador).

James já havia sido preso em 2015 por roubo a banco em Andorinha (a 430 km da capital). No momento da prisão o acusado apresentou documentos falsos aos policiais.

Oito pessoas, que estavam na residência com James, foram conduzidas. Com o grupo foram apreendidas duas armas: uma pistola ponto 40 e um revólver calibre 38. A polícia acredita que as armas utilizadas na ação em Irecê foram enterradas na zona rural entre as cidades.

