Preso suspeito de tráfico na região Oeste da Bahia

Anésio Gonçalves, mais conhecido como "Mineiro", foi preso por suspeita de tráfico de drogas, neste domingo, 15, no município de São Félix do Coribe (distante a 874 km km de Salvador). As informações do Blog Braga.

O suspeito é acusado de vender drogas nas cidades de Santa Maria da Vitória, Correntina, São Félix do Coribe e em outros municípios da região Oeste da Bahia.

Ele foi encontrado quando a Polícia Militar (PM) fazia ronda de rotina e o avistou próximo a um restaurante, em um veículo Fiat Uno.

Ainda de acordo com o Blog, ao revistar o carro foram encontrados porções de cocaína e crack, além de uma quantia de R$1.185,15.

Os agentes também foram à casa de Anésio e encontraram sua mulher, de nome não revelado, com 112 gramas de cocaína e cinco pedras de crack. Além de cinco munições de calibre 22, três munições calibre 38, uma balança de precisão e quatro celulares.

Anésio e a mulher foram levados para delegacia do município.

