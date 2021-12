Preso suspeito de ter matado esteticista em Salvador

Foi preso, pela Polícia Militar, o homem suspeito de ter matado a esteticista Isaneide Souza Teles de 28 anos, no último dia 8. O acusado é ex-companheiro da vítima e estava foragido.

De acordo com informações da PM, Hebert Lucas Oliveira, de 33 anos, teve o mandado de prisão cumprido quando foi encontrado em um imóvel no distrito de Coqueiros de Maragojipe por uma denúncia dos moradores que desconfiaram dos hábitos de Hebert, e acionaram a polícia.

Hebert foi preso e encaminhado para a Delegacia Territorial de Maragojipe e depois seguirá para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), em Salvador.

Crime

A esteticista Isaneide Souza Teles, 28 anos, baleada pelo ex-namorado na Cidade Nova, morreu na noite de quarta-feira, 9, no Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, para onde foi transferida na terça-feira, 8. Ela foi atingida na cabeça e no ombro e seguia em estado grave, mas morreu por volta das 21h.

Isaneide foi baleada quando retornava de uma padaria e seguia andando para casa, que fica na travessa Esperança de Viver. O filho dela, um menino de 9 anos, fruto de um outro relacionamento, presenciou o crime.

