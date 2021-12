Preso suspeito de realizar assaltos na BR-116; jovem morre em confronto com a polícia

Naílson da Silva Macedo, de 22 anos, foi preso na tarde de segunda-feira, 29, na zona rural de Itatim, a 213 km de Salvador, suspeito de interceptar veículos e roubar os motoristas que trafegavam na BR-116. A prisão foi divulgada pela Polícia Civil nesta terça, 30. O comparsa, um adolescente de 17 anos, morreu durante troca de tiros.

Segundo a polícia, duas viaturas da Polícia Militar foram ao local após denúncias de roubos. No local, os policiais encontraram Naílson e o adolescente realizando o crime em uma moto, atacando os carros que passavam pelo trecho Lagoa de Tanquinho e Lajedo Alto. A dupla, que estava com capacete e máscara, portava revólveres.

O delegado Alex Wendel, titular da Delegacia Territorial (DT), de Itatim, contou que quando perceberam a chegada dos policiais, os suspeitos fugiram para dentro de um matagal. Na perseguição, Naílson foi logo detido, mas o adolescente tentou escapar do cerco e reagiu com tiros. No confronto, acabou atingido e foi levado ao hospital municipal Maria Eunice Dutra Soares, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na ação, a polícia apreendeu a quantia de R$ 1,49 mil, que seria proveniente dos roubos na rodovia, uma moto com placas e chassis suprimidos, um revólver calibre 32, quatro celulares, um capacete, uma máscara e uma pochete vermelha.

Naílson, que já tinha passagens pela polícia, foi autuado em flagrante por crimes de roubo duplamente qualificado e corrupção de menor. Ele está na carceragem da DT/Itatim e à disposição da Justiça. O adolescente morto já tinha denúncias por tráfico de drogas e um flagrante, no qual conseguiu fugir, deixando 20 pedras de crack no local. Os dois eram do Morro São Geraldo, centro de Itatim.

