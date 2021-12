Preso suspeito de participar de série de mortes em Camaçari

Um suspeito de participar da série de homicídios em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi preso na noite desta segunda, 29. De acordo com a Superintendência de Segurança Pública (SSP), há indícios da participação de Reinan Tavares de Souza, 18 anos, nos oito assassinatos e uma tentativa que aconteceram no bairro Nova Vitória, neste final de semana, no município.

"Quando adolescente, Reinan foi apreendido por homicídio e tráfico de entorpecentes. Temos fortes indícios da participação dele nos crimes do final de semana e já estamos solicitando à Justiça a sua prisão preventiva", explicou a titular da 4ª Delegacia de Homicídios (Camaçari), delegada Maria Tereza Santos Silva.

A polícia também procura Bruno de Oliveira Santos, o '"Quatro de Espadas" do Baralho do Crime, que é apontado como um dos autores e mandante dos crimes. Ele é da quadrilha de Marivan Elias da Silva, o "Quila".

De acordo com a polícia, os homicídios têm relação com a disputa por pontos de venda de drogas no bairro de Nova Vitória, onde sete das oito pessoas foram mortas.

Segundo a investigação, a prisão do traficante Claudomiro Santos Rocha Filho, o "Nicão", teria enfraquecido o grupo liderado por ele, o que motivou a ação planejada por Marivan. Ele pretendia tomar as "bocas de fumo" de Nicão.

