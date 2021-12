Preso suspeito de participar da morte de homem após briga em bar

Marcone Gonçalves Oliveira, de 27 anos, suspeito de participar da morte de Adelmo Silva Lago, 31, em abril do ano passado, em Santo Antônio de Jesus (distante 193 km de Salvador), foi preso nesta quarta-feira, 22, pela 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus).

Ele estava com mandado de prisão preventiva pela Justiça. Marcone está custodiado na carceragem da 4ª Coorpin. Outro envolvido no homicídio, Matheus dos Santos Silva, foi detido logo depois do crime e se encontra no presídio de Valença. A polícia ainda busca identificar um terceiro suspeito.

Adelmo Silva Lago morreu após se envolver em uma confusão num bar, no bairro de Santa Terezinha, em Santo Antônio de Jesus. Segundo a Polícia Civil, eles se desentenderam e um dos homens disparou contra a vítima. Todos haviam ingerido bebida alcoólica.

