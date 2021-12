Preso suspeito de matar vizinho com deficiência física e psicológica

Nilton Rosa de Sousa foi preso na quarta-feira, 6, suspeito de matar a facadas Jandilson Almeida dos Santos, de 17 anos, em Itabuna (distante a 433 km de Salvador). O crime aconteceu no dia 16 de novembro, na rua Central, situada no bairro Maria Pinheiro. A vítima, que era vizinho do agressor, é portadora de deficiência física e problemas psicológicos.

De acordo com a polícia, o adolescente, conhecido com 'Da Lua', foi defender a mãe e outra vizinha após ouvir Nilton agredir verbalmente as duas. O suspeito não aceitou a repreensão do jovem, voltou para casa, pegou uma faca do tipo peixeira, e desferiu um golpe na vítima, que ainda tentou correr, mas não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Nilton foi detido na cidade de Ubatã (a 378 km da capital baiana). Ele foi encaminhado para a 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coopin/Itabuna), onde passará por audiência de custódia.

