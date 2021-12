Preso suspeito de matar turista argentino em Morro de São Paulo

A polícia prendeu na tarde desta terça-feira, 29, José Henrique Pereira Pinto, suspeito de matar o argentino Marcelo Gabriel Rey, de 36 anos, em Morro de São Paulo, que fica no arquipélago de Tinharé, município de Cairu, no Baixo Sul da Bahia, a 290 km de Salvador.

Policiais da 5ª Coordenadoria de Polícia do Interior cumpriram o mandado de prisão preventiva contra Marcelo, solicitado pela delegada titular da Delegacia Territorial de Cairu, Argimária Freitas de Sousa Soares, responsável pelas investigações na cidade de Valença, distante a 123 km da capital.

O crime ocorreu no dia 1º de novembro, em um bar localizado na segunda praia de Morro de São Paulo. De acordo com testemunhas, José e Marcelo bebiam juntos e, após um desentendimento, iniciaram uma briga que terminou com a morte do argentino.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA), Marcelo já tinha passagem na polícia por conta de uma confusão em Arraial D'Ajuda, no ano de 2011. Ele fugiu do local após o incidente.

José Henrique, que responderá por lesão corporal seguida de morte, está custodiado na 5ª Coorpin (Valença) e será ouvido nesta quarta, 30.

