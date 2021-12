Preso suspeito de matar sócio após briga por roça de maconha

Um homem foi preso suspeito de ter mandado matar o sócio Marcos Paulino de França. O crime aconteceu em julho de 2015, em Senhor do Bonfim (a 385 km de Salvador). A prisão ocorreu nesta segunda-feira, 10, mas foi divulgada nesta terça, 11.

De acordo com o delegado Felipe Neri Neto, responsável pela 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), Ecelvander Pereira da Silva, 40 anos, também conhecido como "Solvano" ou "Galego", teria ordenado o assassinato de Marcos após um desentendimento no acerto de contas durante a divisão de uma roça de maconha que eles mantinham em Umburanas.

Além do homicídio, Ecelvander também responder pelos crimes de ameaça, invasão de domicílio, roubo, formação de quadrilha, furto qualificado e posse ilegal de arma. Ele já tinha sido preso em 2010.

