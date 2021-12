Preso suspeito de matar professor em Jeremoabo

Dionatan Matias de Oliveira foi preso na quarta-feira, 22, suspeita de matar a golpes de facão o professor Edilson Teixeira de Sá, de 47 anos, no município de Jeremoabo (a 388 km de Salvador). O crime aconteceu no dia último dia 15.

Os investigadores da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jeremoabo) e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) apontaram que o objetivo do suspeito era roubar uma quantia de R$ 20 mil, que estaria guardada na casa do professor.

Dionatan foi conduzido ao Complexo Policial de Juazeiro, onde aguarda a audiência de custódia. O dinheiro e a motocicleta ainda não foram encontrados.

adblock ativo