Preso suspeito de matar mulher após contratar programa sexual em praia de Ilhéus

Um homem identificado como Lucas Xavier do Rosário, 27 anos, foi preso na noite de sexta-feira, 18, suspeito de ser o autor do assassinato de Débora Bispo Correia, 38, na Praia do Malhado, localizada no município de Ilhéus, no sul da Bahia.

De acordo com informações do site Agravo, o homem confessou que contratou um programa sexual com a vítima por R$ 10, mas não tinha o dinheiro para pagar, o que gerou uma discussão. Em posse de um pedaço de madeira, Lucas Xavier teria desferido golpes na cabeça da vítima, que não resistiu às lesões.

A polícia recolheu duas peças de roupa do suspeito, com manchas, aparentemente, de sangue. As peças serão encaminhadas para perícia com o objetivo de identificar se o sangue era ou não da vítima.

Débora Bispo foi encontrada no último sábado, 12, com sinais de violência e pancadas na cabeça. O suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia, que pediu prisão preventiva a Justiça.

