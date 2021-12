Preso suspeito de matar esposa e praticar estupros em Feira

Policiais civis prenderam na madrugada desta quinta-feira, 30, um homem acusado de matar a esposa e praticar uma série de estupros em Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

Gilmário Silva Ferreira Maroca, de 37 anos, estava escondido entre o forro e o teto da casa de sua mãe, no bairro Tomba, quando foi preso pela polícia.

Segundo o site Acorda Cidade, ele negou o assassinato e os estupros e afirmou que não se apresentou na delegacia porque tinha medo de ser morto pela população.

Gilmário disse ainda que as investigações sobre a morte de sua esposa apontam outro suspeito. "Fui acusado de matar, mas não foi eu que matei. Por isso, fui solto. A delegada de lá (da cidade de Santo Estevão) tem na investigação de que na noite do crime ela estava com um rapaz lá", disse ele, complementando que só realiza assaltos.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a delegada Maria Clécia Vasconcelos, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, afirmou que Gilmário é suspeito de ter cometido quase 50% dos últimos estupros registrados em Feira. "Somente no mês de julho, foram registrados sete estupros, e nós temos três vítimas que identificam Maroca como o autor. Além disto, há um inquérito (contra o acusado) do ano de 2006 e outro de 2008 e, no início deste ano, ele foi preso acusado de ter estuprado e matado uma mulher. Então a gente entende que ele nunca parou", enfatiza.

Para não atrapalhar a conclusão do inquérito, a delegada pediu a prisão temporária do acusado, pelo período de 30 dias.

