Preso suspeito de matar e concretar corpo da esposa em parede

Foi preso nesta sexta-feira, 26, o suspeito de matar a esposa a marretadas e concretar o corpo da vítima na parede da residência doc asal. Eguimar Ferreira de Souza, de 52 anos, foi detido no bairro Parque Tecnológico, na cidade de Porto Seguro, no Sul do estado, após um mandado de prisão expedido pela polícia de Vila Velha (ES). O crime ocorreu em 2005, no município do Espírito Santo.

Segundo informações do site Radar 64, o crime só foi descoberto em 2014. Na época, o suspeito chegou a registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da vítima, Adriana Silva Breda, de 32 anos.

De acordo com a polícia, Eguimar se mudou para a Bahia após cometer o crime. Ele deve ser encaminhado para Vila Velha ainda neste sábado, 27.

