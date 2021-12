Preso suspeito de matar dois jovens após festa em Eunápolis

Lucas Darlan de Souza, de 19 anos, foi preso na quarta-feira, 15, suspeito de matar a tiros Patrick Santos Costa, 20, e Yuri Kenji Freitas, 21, quando saíam de uma casa de shows em Eunápolis (distante a 651 km de Salvador), no extremo sul da Bahia.

O crime ocorreu na manhã do dia 25 de junho deste ano, após uma discussão no estacionamento do estabelecimento, situado no bairro Moisés Reis. Câmeras de segurança do local registraram o momento que os amigos foram baleados.

Segundo informações do site Teixeira News, um comparsa de Lucas Darlan, identificado como Tiago Silva das Neves Novaes, que também teria participado do crime, já havia sido preso no dia 24 de julho.

De acordo com o delegado Bernardo Pacheco, que preside o inquérito, Lucas Darlan faz parte de uma facção criminosa e tem passagens por roubo e tráfico. A polícia tinha mandado de prisão contra ele, pelo duplo homicídio. Outros envolvidos no crime seguem foragidos.

