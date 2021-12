Preso suspeito de manter mulher e filhos em cárcere privado

O catador de material reciclável Carlito da Rocha Silva, de 28 anos, foi preso sob suspeita de manter a mulher e os enteados em cárcere privado, na cidade de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador). Daniela Santos de Almeida, 24, e seus filhos, um menino de 7 e uma menina de 4 anos, eram mantidos trancados em uma escola abandonada no bairro Pedra Ferrada. Eles foram resgatados no domingo, 22, após denúncias de familares e moradores.

Daniela, que morava com os filhos no local há cerca de 3 meses, conta que não foi a primeira vez que Carlito a manteve trancada e amarrada. "Tem um ano que perdi o contato com minha família. Vivíamos mudando de bairro, pois ele tinha medo que minha família descobrisse e denunciasse o caso. Eu apanhava quase todos os dias e ele chegou a me queimar com plástico pingando fogo", contou.

Com marcas de queimaduras pelo braço e sinais de espancamento, a vítima afirmou que o suspeito a dopava com remédios controlados, misturados à comida e suco. Ela disse que tentou fugir várias vezes, mas Carlito não deixava levar os filhos e a ameaçava. "Durante a noite consegui sair algumas vezes, mas ele sentia a minha falta e ia atrás de mim. Ficava com medo de buscar ajuda e ele fazer algo com meus filhos", lembrou.

O crime foi descoberto após familiares e vizinhos do casal denunciarem o caso. Ao chegar no local, os policiais encontraram a mulher e os filhos dormindo com portas fechadas com barras de ferro e grades cercadas de arame farpado. "Eu estava amarrada também. Além de estar suja e com muita fome", disse.

No cativeiro, que era uma sala de aula sem energia elétrica e água encanada, o cenário era de terror. Roupas e lençóis se misturavam com resto de alimento e lixo. No local, a família cozinhava em fogão a lenha. Eles faziam as necessidades fisiológicas e tomavam banho em um buraco no canto da sala.

"Não sei como ela aguentou viver assim. O pai do menino não o via há mais de cinco meses e isto o desesperou. Se nós não tivéssemos encontrado este local, acredito que hoje poderíamos estar enterrando ela e os filhos", revelou uma familiar.

Assustada com a situação, a garota de 4 anos, disse que não era agredida pelo padrasto, mas confirmou que a mãe apanhava e que tinha medo dele. "Ele não me dava comida e nem um salgadinho. Era ruim, mas tinha medo dele", contou.

Carlito nega as acusações e alega que a companheira é usuária de drogas. Ele também acusa a família de Daniela de estar tentando prejudicá-lo. "A família dela é envolvida com coisa errada e ai inventou tudo isto. Ela foi queimada em uma briga com a prima por causa de drogas. Eles estão fazendo a cabeça dela contra mim, mas sei que ao sair daqui voltarei a morar com ela e levá-la para se livrar do vicio", afirmou.

Autuado em flagrante por ameaça, cárcere e lesão corporal, ele foi encaminhado para o Conjunto Penal na manhã desta segunda, 23. Após ser submetida a exames de corpo de delito, Daniela e os filhos estão abrigados na casa de familiares.

"Quero vê-lo pagar por tudo que causou a minha filha e minha família. Ele é um monstro. Morou aqui em casa e queria fazer isto com a gente aqui, como não deixamos, ele fugiu levando ela e por pouco não a matou", disse Iranir de Jesus, mãe da vitima.

