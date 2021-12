Preso suspeito de liderar o tráfico em Morro de São Paulo

Anderson Luís dos Santos, conhecido como "Da Penha", foi preso no município de Cairu, na Costa do Dendê, suspeito de ser o líder do tráfico de drogas em Morro de São Paulo. A prisão foi realizada na sexta-feira, 6, mas só foi divulgada pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 9.

De acordo com a polícia, ele também é investigado por ter sido o mandante de, pelo menos, oito homicídios ocorridos naquela região. Ele foi encontrado por investigadores da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Valença, em um imóvel, localizado no Buraco do Cachorro, em Morro de São Paulo. Da Penha também controlaria a venda de drogas na Praia da Gamboa, ainda em Morro.

Com o suspeito, os policiais encontraram R$ 4,5 mil e uma balança de precisão. Da Penha estava com um mandado de prisão em aberto, e depois de ser interrogado na 5ª Coorpin/Valença foi encaminhado ao sistema prisional.

adblock ativo