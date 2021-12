Preso suspeito de integrar quadrilha de 'novos cangaceiros'

Foi apresentado nesta sexta-feira, 26, na delegacia de Luís Eduardo Magalhães (distante a 940 km de Salvador) o homem preso na quinta-feira (25) com veículos blindados, armas, munições e provimentos do Exército, dentre outros materiais que indicam a sua ligação com uma quadrilha especializada em ataque a bancos e carros-fortes.

A investigação teve início na manhã de quinta-feira com uma denúncia à Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado, sobre o assalto na noite anterior a uma fazenda na zona rural de LEM.

Segundo a denúncia, cinco homens levaram um trator, um Fiat Strada, várias máquinas de pequeno porte, como compressor de ar e de solda, um notebook e uma TV 32 polegadas.

Rastreador

Os criminosos deixaram o gerente e funcionários presos nas dependências da fazenda. A informação foi repassada à PM depois que eles conseguiram se libertar, na manhã seguinte. De acordo com o delegado de LEM, Leonardo Almeida, a PM se juntou à Polícia Civil nas diligências que seguiam o rastreador (GPS) instalado no trator roubado pelo bando.

O GPS indicou o município de Angical, mais precisamente uma pequena propriedade na localidade de Cupim, a cerca de 150 km do local onde o trator foi roubado. Os policiais encontram dois homens na propriedade, sendo que um deles conseguiu entrar na mata e fugir.

O homem que foi preso é Pedro José dos Santos, 43 anos. No seu depoimento, ele negou envolvimento com qualquer crime, revelando ser apenas o caseiro que cuidava do local.

"Mas ele foi preso em flagrante por estar com produtos de roubo, armas e munições de uso restrito do Exército, como a ponto 50, que é capaz de derrubar uma aeronave, dentre outros objetos suspeitos", afirmou Leonardo Almeida.

Para o delegado, "os homens fazem parte de uma quadrilha". Segundo ele, a Toyota SW4, encontrada na propriedade de Cupim, foi utilizada em ataques a carros-fortes na região oeste do estado.

"Novo cangaço"

O veículo tem a parte traseira blindada com chapas de aço e possui pequenos orifícios por onde os criminosos atiram contra seus alvos. O veículo foi utilizado em assaltos a bancos, feitos por bandos com cerca de 20 homens, no estilo "novo cangaço", que tem levado medo a cidades do interior do país.

Além do trator e do carro blindado, foram apreendidos motocicleta, produtos agropecuários, roupas e provimentos do Exército brasileiro, duas carabinas e objetos utilizados para sobrevivência em meio à mata.

adblock ativo