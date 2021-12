Preso suspeito de incendiar ônibus em Teixeira de Freitas

Suspetio de envolvimento no incêndio ao ônibus da empresa Santa Clara, Lucas Rocha Amaral o "Luquinha", de 19 anos, foi preso, nesta terça-feira, 21, no município de Teixeira de Freitas (distante a 811 km de Salvador). A polícia informou que ele estava escondido em uma casa na Rua Júlio Rico, no bairro São Lourenço.

De acordo com o delegado Marcus Vinícius, titular da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Teixeira de Freitas), o crime aconteceu no sábado, 11, durante manifestação, no Bairro Liberdade I, contra a morte de um adolescente, que se asfixiou após engolir um papelote de cocaína em uma abordagem policial, na sexta, 10. Uma casa e uma loja de roupas também foram atingidas pelas chamas.

Ainda segundo o delegado, além de "Luquinha", outras cinco pessoas participaram da ação criminosa, entre eles um adolescente de 15 anos. Márcio Domingos do Nascimento, o "Ratinho", 19, foi preso no último dia 14. Já Roberto Lima Rocha, o "Beto", 19, o menor e um suspeito ainda não identificado estão foragidos.

Lucas Rocha está custodiado na sede da 8ª Coorpin e à disposição da Justiça.

