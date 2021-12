Preso suspeito de estuprar oito adolescentes em Porto Seguro

Emerson Santos Ferreira, de 30 anos, foi preso na segunda-feira, 5, suspeito de abusar sexualmente de oito adolescentes na cidade de Porto Seguro (a 707 km de Salvador). Os crimes aconteceram entre os meses de entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018.

De acordo com o site Rastro 101, Emerson Santos agia a bordo de uma motocicleta nos bairros Parque Ecológico, Vila Valdete e Cambolo. Ele ameaçava as vítimas - que eram 'escolhidas' de acordo com o porte físico - com uma arma, obrigava a subir no veículo e as conduzia para um local deserto, onde praticava os estupros.

Reconhecido pelas jovens, o suspeito foi detido por meio de um mandado de prisão provisória, encaminhado ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Porto Seguro e está à disposição da Justiça. As vítimas foram submetidas a Exame de Corpo de Delito.

