Preso suspeito de estuprar garota de 12 anos

A garota de 12 anos que foi estuprada no último sábado, num terreno baldio no bairro Santa Cruz, em Luís Eduardo Magalhães (distante a 942 km de Salvador), passou nesta segunda-feira, 22, por exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica de Barreiras, para confirmar a violência sexual.

Suspeito de ter cometido o crime, José Aparecido da Silva, 21 anos, foi preso em flagrante na noite de domingo por policiais civis e militares que estavam monitorando seus passos.

A menina contou para os familiares e policiais que José Aparecido a abordou por volta de 21h, quando ela voltava para casa. Ela disse que o homem estava armado e a obrigou a entrar em um matagal, onde permaneceram até as 5h de domingo.

Familiares da vítima, que haviam passado a noite à procura dela, comunicaram o estupro na delegacia, logo após o retorno da garota para casa. Enquanto ainda estavam na delegacia, José Aparecido ligou para a garota, ameaçando-a de morte caso relatasse o estupro para alguém.

Conforme o delegado Rivaldo Luz, durante o dia de domingo ele fez diversas ligações para a vítima e, além de ameaçá-la, queria vê-la novamente. Policiais passaram então a monitorar as ligações e instruíram a garota a marcar o encontro.

No domingo à noite, enquanto José Aparecido a esperava no lugar combinado, os policiais fecharam o cerco e prenderam o rapaz. Posteriormente ele foi reconhecido pela garota como o homem que a estuprou, embora ele tenha negado a autoria do delito.

