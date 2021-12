Preso suspeito de esfaquear vizinho de 17 anos em Eunápolis

Um adolescente, de 17 anos, foi esfaqueado por um vizinho na noite de domingo, 13. A agressão ocorreu durante uma briga entre os dois. A motivação do confronto não foi revelada.

O jovem, que não teve o nome divulgado, foi levado para o Hospital Regional, onde será submetido a uma cirurgia. Ele não corre risco de morte.

De acordo com o site Radar 64, policiais militares fizeram buscas na região e localizaram Valmir Antônio Jovito, 54 anos, escondido em uma moita em uma área de difícil acesso. Ele ainda portava a faca usada no crime, que é do tipo peixeira.

Ainda conforme o Radar 64, Valmir confessou o crime. Ele está preso na 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis, onde a tentativa de homicídio foi registrada.

adblock ativo