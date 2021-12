Preso suspeito de esfaquear homem que conversava com namorada dele

Moisés Moura da Silva foi detido nesta sexta-feira, 25, durante uma abordagem policial, no Jardim Lourdes, zona sul de São Paulo. Ele é suspeito de ter assassinado Josenel Santos Queiroz com golpes de faca no bairro São José do Operário, em Ipiaú (distante a 353 km de Salvador), no sul baiano. O crime ocorreu no fim de tarde do dia 11 de outubro.

De acordo com informações da Polícia Civil, no dia em que ocorreu o crime, Josenel estava bebendo com Elilma Santos Oliveira - namorada do suspeito - em frente a casa dela, quando Moisés chegou e iniciou uma discussão com o rapaz. Durante o conflito, o suspeito teria desferido vários golpes de faca na vítima que não resistiu e morreu no local.

Elilma ainda teria tentado evitar, mas foi atingida região do tórax e mãos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar o atendimento e, em seguida, encaminhou ela para o Hospital Geral de Ipiaú. Depois do crime, o suspeito fugiu do local.

Após conversar com sua advogada, Moisés se apresentou na delegacia no dia 15 de outubro e confessou o crime, alegando que teria sido motivado por ciúmes da namorada. No entanto, por ser réu primário e ter passado o período de flagrante, ele foi liberado.

Manoel teve seu mandado de prisão expedido pela comarca de Ipiaú no dia 18 de outubro, data em que ele fugiu para São Paulo. A Polícia Militar paulista capturou o suspeito e apresentou à 97ª Delegacia de polícia do estado.

