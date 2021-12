Preso suspeito de envolvimento na morte de Binho do Quilombo

Leandro da Silva Pereira, conhecido como 'Léo', foi preso na tarde desta quarta-feira, 20, suspeito de envolvimento na morte do líder comunitário Flávio Gabriel Pacífico, o Binho do Quilombo, no dia 19 de setembro deste ano, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a polícia, Leandro da Silva foi capturado por policiais da 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) no distrito de Palmares, numa região conhecida como Quilombo Caipora. Em depoimento ao delegado Ciro Palmeira, que investiga o caso, Leandro da Silva negou participação no crime.

Leandro da Silva vai cumprir prisão temporária de 30 dias na 22ª DT. A polícia informou que continuará com as investigações.

