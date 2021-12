Preso suspeito de envolvimento em morte de PM na Santa Cruz

Um homem identificado como William dos Santos Santana, conhecido como "Choquito", foi preso na madrugada desta quinta-feira, 25, na cidade de Eunápolis (a 651 quilômetros de Salvador). Ele é suspeito de envolvimento no assassinato do cabo da Polícia Militar Gustavo Gonzaga da Silva. O policial foi morto em junho deste ano, no bairro da Santa Cruz, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar, a prisão de mais um suspeito ocorreu durante uma ronda do Pelotão Tático de Emprego Operacional (Peto) na rua das Espadas, em Eunápolis. Além de ser suspeito do envolvimento da morte do cabo, William estampa a carta "Rei de Espadas" do Baralho do Crime da Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

adblock ativo