Preso suspeito de envolvimento em morte de empresário

Challes Maxmille Lima, de 22 anos, suspeito de envolvimento na morte do empresário Thomas Elefterios Dinas, foi preso na manhã desta quarta-feira, 19, em Paulo Afonço (distante a 507 km de Salvador). Ele estava escondido na residência da mãe, na Rua Palmares, bairro BTN II.

De acordo com o delegado Hidelbrando Alves, titular da DT/Paulo Afonso,Thomas foi morto no dia 29 de março do ano passado, no interior de uma fábrica de gelo, de sua propriedade. Outros dois suspeitos, Diego e Neto, este sargento reformado da PM, foram presos em 2013.

Thomas residia na cidade há mais de 50 anos e tinha cinco filhos. Maxmille ficará custodiado na carceragem da unidade e à disposição da Justiça.

