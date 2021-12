Preso suspeito de envolvimento em assalto a banco na Bahia

Rony Petesson Novais de Araújo, de 25 anos, foi preso em Canarana, distante 523 quilômetros de Salvador, por policiais militares da região na última quarta-feira, 23. O anúncio foi feito pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 28. Rony estava com o mandado de prisão em aberto como suspeito de envolvimento no assalto ao Banco do Brasil da cidade de Barro Alto, em março.

Ele foi conduzido à 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Irecê, onde teve o mandado de prisão cumprido, segundo informou o delegado Jorge Figueiredo, diretor do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). Outros dois integrantes do grupo, Adalberto Ribeiro Lélis, o 'Betinho', e outro de prenome 'Galguinho do Recife' estão sendo procurados.

Ricardo Santos de Souza, o 'Ricardinho', de 25 anos, Humberto José Neves e Silva, 19, Antônio José dos Santos, 37, Eudes Barbosa de Souza, 31, Eucassio Ribeiro Costa, 30, Soleimar Lopes de Almeida, o 'Galego', 36, Marcos André de Lima, 34, João Rosa dos Santos, 22, e James Cleido Mourato de Matos, 31, que também são suspeitos de participar do assalto, já estão presos.

adblock ativo