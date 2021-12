Preso suspeito de ataque que resultou na morte de um homem em Irecê

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira, 4, na cidade de Irecê, após dar entrada no hospital regional do município. Segundo a Polícia Militar, "ele seria o responsável por matar uma pessoa e ferir outra na praça do Feijão, no centro do município".

De acordo com a polícia, uma guarnição do 7º Batalhão encontrou um revólver calibre 22 no bolso do suspeito. O homem e a arma foram encaminhados para a delegacia da região.

A equipe do Portal A TARDE ainda tenta localizar o titular da 1ª Delegacia Territorial de Irecê para falar sobre o caso.

Entenda o caso

O suspeito foi flagrado por uma câmera de segurança seguindo um grupo de pessoas que caminhavam pela praça. Ele estava acompanhado de um comparsa.

Um carro branco, que supostamente dava cobertura à dupla, se aproximou e o atirador corre e dispara contra a primeira vítima, que morreu no local.

O mesmo suspeito atirou contra um homem que estava em uma moto. A vítima perdeu o controle do veículo e caiu. Ele foi socorrido para a mesma unidade médica que o homicida estava.

O criminoso não foi identificado até a publicação desta matéria.

