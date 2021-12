Preso suspeito de assassinato em Teixeira de Freitas

Policiais da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) prenderam na quinta-feira, 16, em Teixeira de Freitas (distante a 801 km de Salvador), Alex Silva Rodrigues, o "Lequinha", de 23 anos, suspeito de assassinar João Carlos Melgaço Souza, o "Chêro", em janeiro de 2012.

De acordo com o delegado Marco Antônio Neves, da 8ª Coorpin, Alex foi flagrado com uma pistola 9mm, de uso restrito, numa casa, na Rua Jacobina, Vila Caraípe. Com ele, ainda foram apreendidos dois carregadores e 24 munições.

Autuado em flagrante por porte ilegal de arma, "Lequinha" permanece custodiado na unidade policial, à disposição da Justiça. Já a pistola 9mm foi encaminhada para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

