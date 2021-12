Preso suspeito de assaltos a bancos no interior da Bahia

Suspeito de assaltos a bancos no interior da Bahia, Flávio Santos de Fonte foi preso no início da manhã desta terça-feira, 28, em Conceição do Coité (a 235 km de Salvador), em uma operação conjunta das polícias Federal e Militar.

Em depoimento, Flávio confessou a participação em um roubo a banco no município de Nova Fátima, no último dia 10. Ele já possuía mandados de prisão por furto qualificado a instituição financeira Macarani, e outro em São Paulo (SP), por adulteração de sinais identificadores de veículo,

Autuado em flagrante, Flávio portava documento falso no momento em que foi preso. Ele será encaminhado para Salvador, onde passará por exames médicos e será ouvido, antes de seguir para o sistema prisional.

