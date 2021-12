Preso suspeito de assaltos a bancos em Macarani

Apontado pela policia de envolvimento em assaltos a duas agências bancárias na cidade de Macarani (a 600 km de Salvador), Bismark Silva Rocha foi preso nesta sexta-feira, 16, durante ação policial.

De acordo com a Polícia Civil (PC-BA), equipes da Delegacia Territorial (DT/Macarani) identificaram e capturaram o suspeito que estava com um mandado de prisão em aberto, no centro da cidade.

Bismark Rocha está custodiado na carceragem da unidade policial e aguarda transferência para o sistema prisional. Os outros envolvidos estão sendo procurados.

