Adriano Almeida Araújo, um dos suspeitos de ter assaltado uma loja de celular da Vivo no centro de Porto Seguro (distante a 723 km de Salvador), no interior da Bahia, foi preso nesta quarta-feira, 4, informou a Polícia Militar da cidade. O assalto, que ocorreu na segunda, 2, foi registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento [veja vídeo abaixo], o que ajudou a polícia a identificar o suspeito.

Ele estava em um Fiat Uno, cor prata, quando foi capturado pela polícia. O veículo, que teria sido utilizado durante a fuga, foi levado para a Delegacia Territorial da cidade. Com Adriano, os investigadores também encontraram celulares, que teriam sido roubados da loja, além de uma quantia no valor de R$ 320.

A loja assaltada fica localizada na Avenida Getúlio Vargas. Imagens de uma das câmeras do circuito interno de segurança mostram dois homens armados entrando no estabelecimento. Eles renderam clientes e funcionários. O prejuízo causado pelo roubo não foi divulgado.

De acordo com a polícia, além de Adriano e do outro homem que aparece no vídeo, outros dois comparsas também participaram do assalto, mas não foram filmados porque ficaram ficaram fazendo vigia pelo lado de fora do estabelecimento. Eles estão sendo procurados.

Confira o vídeo que mostra a ação dos criminosos (as imagens foram divulgadas pelo site Radar 64):

Da Redação Preso suspeito de assaltar loja após ser flagrado por câmera

adblock ativo