Preso suspeito de assaltar e arrombar casas no interior do estado

Walmir de Oliveira Santos, conhecido como Walmir da Conguta, suspeito de assaltar e arrombar casas no interior do estado, foi preso no sábado, 25, por uma equipe da Delegacia Territorial (DT) do município de Amargosa, distante a 238 km de Salvador.

Ele foi detido em uma feira livre no centro da cidade, onde também costumava realizar ataques. Quatro vítimas já compareceram à delegacia e reconheceram o homem como autor dos crimes.

Contabilizando algumas passagens por roubos, Walmir será encaminhado ao Presídio Regional de Valença.

