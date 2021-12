Preso segurança que teria matado a mando de vereador

O segurança do vereador de São Francisco do Conde, 70 km distante de Salvador, Sandro Valença (PHS), foi apresentado na quarta-feira, 6, na sede da Polícia Civil, localizada na Piedade, Márcio Vitor Moreira dos Anjos, conhecido como Bidu, é apontado como um dos executores de um homem que furtou equipamentos de som do comitê de campanha do político.

Valença foi preso na câmara do município após sessão realizada na tarde de terça, 5, suspeito de mandar torturar e matar o homem em 23 de novembro de 2012. O vereador encontra-se à disposição da Justiça. Os dois acusados tiveram o mandado de prisão expedidos pela Vara Crime de São Francisco do Conde.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações indicam que Sandro Valença foi o mandante de Mesaque dos Santos, 30. Bidu teria sequestrado e torturado a vítima, cujo corpo foi encontrado carbonizado no dia 29 de novembro, em São Sebastião do Passé.

Mesaque era suspeito de vários furtos na região e teria invadido o comitê de Sandro Valença para furtar equipamentos de som. Os seguranças do vereador teriam sequestrado e torturado para que ele delatasse quem receptou os produtos. Seis dias depois, o corpo foi encontrado e identificado por meio de exame de DNA. Outros participantes do crime estão sendo procurados.

