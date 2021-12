Preso segundo suspeito de matar vigilante do Inema em Senhor do Bonfim

Mais um suspeito de envolvimento na morte do vigilante do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), foi preso nesta segunda-feira, 24. O crime aconteceu no município de Senhor do Bonfim, 385 km distante de Salvador, em dezembro de 2015.

Raimundo Correia Assunção teve o mandado de prisão temporária cumprido, na segunda-feira por uma equipe da Delegacia Territorial (DT), de Senhor do Bonfim.

Caso

O vigilante Luiz Carlos Ferreira de Oliveira foi assassinado por Raimundo Correia Assunção, de 23 anos, e Rafael Marques Conceição, de idade não divulgada. Os suspeitos tentavam roubar computadores da unidade do INEMA, quando foram surpreendidos pela vítima. Eles atiraram em Luiz Carlos e fugiram sem levar nada.

Rafael está preso desde 11 de outubro, quando teve mandado o de prisão cumprido por investigadores da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Bonfim).

Raimundo já esteve preso por um roubo cometido na cidade de Iguatu, no Ceará, e estava morando em Senhor do Bonfim, há cerca de três anos. Ele se encontra custodiado na carceragem da DT/Bonfim, à disposição da Justiça.

