Preso mototaxista suspeito de fazer 'delivery' de droga em Itabuna

Um homem identificado como Gilson Bispo da Silveira foi preso no município de Itabuna, no sul baiano, suspeito de fazer entregas de entorpecentes com motocicletas na região. De acordo com informações do site Teixeira Hoje, o suspeito se passava por mototaxista para praticar o crime.

Gilson teve o pedido de prisão preventiva cumprido e foi encaminhado ao sistema prisional. Durante a operação, a polícia apreendeu celulares e tablets.

