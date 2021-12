Preso morador de rua suspeito de matar colega a facadas

O morador de rua José Rodrigues de Souza da Silva, o "Mengão", de 42 anos, foi preso na terça-feira, 25, sob a suspeita do assassinato de outro morador de rua com identidade ignorada, no município de Vitória da Conquista (distante 512 km de Salvador).

De acordo com a polícia, o crime aconteceu em setembro do ano passado, na região central da cidade, durante uma discussão entre José e a vítima.

Ao ser interrogado pelo titular da DH/Conquista, delegado Neuberto Costa Souza, o suspeito disse que matou o colega a facadas porque teve um carrinho de mão furtado por ele.

Ainda segundo a polícia, o homem é suspeito de assassinar outros dois moradores de rua na mesma região, no ano passado. José foi encaminhado ao Presídio de Vitória da Conquista.

