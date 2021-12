Preso líder do tráfico em bairro de Camaçari

Rafael Moreira Souza, de 33 anos, suspeito de liderar o tráfico no bairro Phoc III, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, foi preso por investigadores do Departamento de Narcotráfico (Denarc), nesta terça -feira, 25. A informação foi divulgada pela polícia somente nesta quinta-feira, 27. Juntamente com Rafael foram presos Ailson Dias Ferreira, de 50 anos e Emerson da Silva Lima, 29.

De acordo com o delegado Pedro Fernandes da Fonseca Júnior, cem gramas de cocaína, sete pedras de crack e uma balança de precisão pertencentes a Rafael foram apreendidas na casa de Ailson, que guardava o material para o comparsa. Ambos estavam com as prisões decretadas pela Justiça. Emerson foi preso quando chegava à casa de Ailson para buscar a droga, a mando de Rafael.

Os três já foram encaminhados ao sistema prisional e a droga apreendida será periciada no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

