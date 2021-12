Preso lenhador acusado de estupros em Barreiras

De posse de um revólver calibre 38, o lenhador Jaelson Pereira dos Santos, 29 anos, conhecido como Gaivota, foi preso nesta quarta-feira, 24, na Vila do Sas, em Barreiras (a 858 quilômetros de Salvador). Ele é acusado de violentar diversas mulheres no município. A prisão foi realizada por policiais militares depois de uma abordagem próximo um matagal.

Na delegacia, ele foi reconhecido por duas das vítimas. Elas contaram à polícia que os crimes ocorreram no bairro Morada Nobre, onde outras mulheres foram atacadas nos últimos meses.

Gaivota, que é casado e tem três filhas pequenas, nega os estupros. O delegado Francisco Carlos de Sá, à frente do inquérito policial, disse que foi colhido espermatozoide nas vítimas para fazer análise. O resultado será comparado com material genético do acusado. "Assim, teremos provas científicas dos atos criminosos", afirmou.

O delegado também expediu uma guia para o Departamento de Polícia Técnica colher provas, como digitais, no local do último estupro, ocorrido dia 23 de julho, quando ele supostamente atacou uma babá. O suspeito teria mantido relações sexuais com a vítima na frente de uma criança de 3 anos.

Prisão - A abordagem a Jaelson aconteceu porque ele chamou a atenção dos policiais por estar em atitude suspeita. Ele permanece preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O delegado está convocando as demais vítimas de estupro para irem ao Complexo Policial ver se o reconhecem Gaivota.

