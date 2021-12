Preso integrante do 'Baralho do Crime' em Feira de Santana

Um dos integrantes do "Baralho do Crime" foi preso na madrugada desta sexta-feira, 29, em Feira de Santana (a 100 quilômetros de Salvador). Rogério de Jesus Santiago, conhecido como "Rogerinho", o "Seis de Ouros" do baralho, estava com um carro roubado quando foi localizado pelas equipes da Coordenação de Combate a Crimes Contra Instituições Financeiras e Antisequestro, do Draco.

Rogério possui vários mandados de prisão preventiva em aberto, a maioria por assaltos a agências bancárias e casas lotéricas das cidades de Vitória da Conquista, Una, Ilhéus, e Itaparica.

De acordo com a Polícia Civil, com a prisão de Rogerinho eles esperam elucidar outros assaltos a bancos e a casas lotéricas, além de explosões de terminais, cuja forma de atuação sugere que teriam sido praticados pela quadrilha do acusado.

