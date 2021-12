Preso homem que tentou matar três irmãos

A polícia cumpriu dois mandados de prisão nesta sexta-feira, 14, em Senhor do Bonfim, a 385 km de Salvador. Os alvos foram Diego Nascimento Lima, o Cara de Rato, 35 anos, e Paulo Rogério de Lima, o Bazinho, 38. O primeiro é acusado de tentar assassinar três irmãos e o outro de ajudar em um dos crimes.

As tentativas de homicídio ocorreram no bairro Alto da Maravilha, em Senhor do Bonfim. No dia 2 de janeiro deste ano, a dupla tentou assassinar a tiros Valdoberto de Jesus Silva. Um dia antes disso, Diego efetuou disparos de arma de fogo contra Pedro Henrique da Silva Dantas, no dia 1º de janeiro. Ele já havia tentado assassinar André Benedito Silva da Costa, também a tiros, no dia 31 de dezembro, informou a Polícia Civil.

O titular da Delegacia Territorial (DT), de Senhor do Bonfim, Leonardo Virgílio Monteiro, informou que os três crimes foram motivados por vingança e estão ligados a uma antiga rixa entre famílias.

O delegado explicou ainda que que Idelson Batista do Nascimento, irmão das três vítimas, assassinou, há um ano, Renato Pereira de Lima, que é irmão de Diego. Idelson está foragido.

Diego e Paulo Rogério estão custodiados na carceragem da DT/Bonfim, à disposição da Justiça. Este último já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.

