Preso homem que tentou matar comerciante a facadas

Vanderlon dos Santos Vanderlei, de 21 anos, foi preso, nesta sexta-feira, 7, sob suspeita de tentar matar a facadas o comerciante José Francisco de Almeida dentro do estabelecimento da vítima no bairro do Inocoop, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Delegacia Territorial(DT), Vanderlon recusou-se a pagar a conta das bebidas que havia consumido no bar de José Francisco, o que gerou uma discussão.

Ainda segundo a polícia, o suspeito desferiu vários golpes que atingiram José Francisco na cabeça, costas e braço direito. Populares que estavam no local conseguiram dominar o agressor e chamar a polícia. José Francisco foi socorrido pelos PMs, levado ao Hospital Geral de Camaçari e já teve alta médica.

